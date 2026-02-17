Giudice Sportivo Serie A | inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! La decisione su Bastoni e mini-stangata per Orban Tutti i provvedimenti presi
Il Giudice Sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini con inibizioni e multe dopo le tensioni emerse durante le partite della 25ª giornata di Serie A. Comolli è stato fermato per aver rivolto insulti all’arbitro, mentre Chiellini ha ricevuto una multa per comportamenti scorretti in campo. Durante il weekend, sono state prese anche decisioni su Bastoni e Orban, con quest’ultimo che rischia una mini-stangata per comportamenti sanzionabili.
