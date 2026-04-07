La Rimadesio di Desio ha mantenuto la sua posizione in Serie B Nazionale, confermando la salvezza nonostante la recente sconfitta contro la Moncada Agrigento in un match disputato nel giorno di Pasqua. La vittoria di Treviglio contro il Lumezzane ha contribuito a consolidare la posizione della squadra, che ora può guardare alla restante parte del campionato senza preoccupazioni di retrocessione.

La Rimadesio di Desio assicura la permanenza in Serie B Nazionale grazie al successo di Treviglio contro il Lumezzane, mentre affronta una sconfitta per 94-98 contro la Moncada Agrigento nel mezzogiorno di Pasqua. Il risultato ottenuto a Treviglio ha blindato matematicamente la categoria per la squadra di Quilici. Questo traguardo arriva con un anticipo notevole, lasciando ancora cinque impegni prima della fine del campionato. L’incontro di via San Pietro si è svolto in un clima particolare, segnato da un calendario insolito e da un contesto di classifica che vedeva i locali già salvi. La partita è stata caratterizzata da un ritmo spezzettato e da una gestione arbitrale discutibile, con 56 falli fischiati che hanno prodotto oltre 80 tiri liberi in quasi due ore di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B blindata per Desio: salvezza certa nonostante il ko

Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con AgrigentoLa vittoria di Treviglio contro Lumezzane regala alla Rimadesio con cinque gare ancora da giocare la matematica permanenza in Serie B Nazionale.

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