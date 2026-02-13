Candi e Pistola sono stati i protagonisti nelle ultime due partite, segnando punti decisivi per assicurare alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia una buona posizione in vista dei playoff. La squadra si prepara ora alla sfida di domenica 15 febbraio, quando alle 17 scenderà in campo al PalaMegabox di Pesaro contro un avversario diretto.

Una sfida di rilievo attende la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia domenica 15 febbraio alle ore 17, al PalaMegabox di Pesaro. La squadra marchigiana affronta Wash4Green Monviso, penultima in classifica ormai a pari punti con Honda Cuneo, in un incrocio decisivo per la tenuta nella massima categoria. Monviso arriva a Pesaro con l’obiettivo di confermarsi in partita dentro-fuori e consolidare la propria situazione di classifica, dopo aver inframmezzato la stagione con una vittoria importante contro una pretendente al vertice. La formazione di casa presenta una stagione positiva e mira a chiudere la regular season con autorevolezza, mantenendo il sesto posto come punto di riferimento e guardando all’imminente impegno di Challenge Cup. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Candi e Pistola: "Punti fondamentali nelle ultime due gare per chiudere al meglio la regular season

La squadra ha perso ancora una volta, questa volta a Chiavari, e ora il rischio di retrocedere si fa concreto.

