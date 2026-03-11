Inchiesta su Salvatore Iacolino | i suoi legali presentano ricorso al Riesame contro il sequestro

I legali di Salvatore Iacolino, ex direttore generale del Policlinico di Messina, hanno presentato un ricorso al Riesame per contestare il sequestro disposto nell’ambito di un’indagine. Iacolino, indagato, è al centro di un procedimento giudiziario e la richiesta riguarda la revoca del sequestro sui suoi beni. La vicenda si inserisce in un’azione giudiziaria in corso.

I legali dell'ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito di una inchiesta per corruzione su un boss e un funzionario regionale, presenteranno ricorso al tribunale del Riesame contro il sequestro dei dispositivi elettronici e dei 90mila euro trovati nella abitazione del manager che la scorsa settimana era stato nominato direttore generale del Policlinico di Messina. Ex eurodeputato del Pdl, Iacolino è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro. L’indagato sarà sentito dai pm di Palermo venerdì. I suoi avvocati stanno valutando la possibilità di consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

