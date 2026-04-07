Nelle indagini sulla società “Le 5 Forchette”, è stato sequestrato il telefono di Mauro Caroccia, coinvolto nell'indagine insieme alla figlia Miriam. Sul dispositivo sono state esaminate chat e messaggi relativi alla gestione della società con un altro soggetto coinvolto. Caroccia è attualmente in carcere, dove sta scontando una condanna a quattro anni per reati di mafia. La vicenda riguarda anche ipotesi di riciclaggio e fittizie intestazioni di beni.

Mauro Caroccia, che con la figlia Miriam, è indagato per riciclaggio e fittizia intestazioni di beni nella vicenda della società “Le 5 Forchette”, si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a 4 anni per reati di mafia. Quest’oggi i pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma hanno disposto il sequestro del suo telefono per analizzarlo a fondo in relazione a chat e messaggi connessi alla creazione della Srl, che risale al dicembre del 2024, e alla gestione del ristorante “Bisteccheria d'Italia”. Il caso è tornato a occupare le cronache da qualche settimana, da quando è emerso che l’ex sottosegretario della Giustizia Andrea Delmastro è stato azionista della società “Le 5 Forchette”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso “Le 5 Forchette”, sequestrato il telefono di Mauro Caroccia: al setaccio chat e messaggi sulla gestione della società con Delmastro

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la societàProsegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al...

Mauro Caroccia, sequestrato il suo cellulare: la Dda acquisisce chat e messaggi sulla società “Le 5 Forchette”I pm dell’Antimafia di Roma puntano ad analizzare le comunicazioni relative alla nascita della Srl e alla gestione della “Bisteccheria d’Italia”.

Temi più discussi: Caso Delmastro, indagine società Caroccia: 'Usati soldi clan Senese'; 'I Caroccia usavano soldi dei Senese'. Delmastro in Antimafia; Caso Delmastro, gli affari della famiglia Caroccia: Così reinvestivano i soldi del clan Senese; Caso Bisteccheria d'Italia: proseguono gli accertamenti. In settimana i primi interrogatori.

Caso Delmastro, i pm sequestrano il cellulare a Mauro CarocciaCaroccia è detenuto nel carcere di Viterbo. Col sequestro si cercano chat e messaggio relativi alla società Le 5 forchette, di cui era socio l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ... editorialedomani.it

Caso Delmastro, sequestrato cellulare a Mauro Caroccia: al setaccio chat e messaggiI pm della Dda di Roma hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, l'uomo indagato assieme alla figlia Miriam, per riciclaggio ... msn.com

Disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, indagato con la figlia diciannovenne Miriam, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni in relazione alla società 'Le 5 Forchette' di cui l'ex sottosegretario Andrea Delmastro ha detenuto quote azionarie, - facebook.com facebook

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