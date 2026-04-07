Caso Le 5 Forchette sequestrato il telefono di Mauro Caroccia | al setaccio chat e messaggi sulla gestione della società con Delmastro

Da ilgiornale.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle indagini sulla società “Le 5 Forchette”, è stato sequestrato il telefono di Mauro Caroccia, coinvolto nell'indagine insieme alla figlia Miriam. Sul dispositivo sono state esaminate chat e messaggi relativi alla gestione della società con un altro soggetto coinvolto. Caroccia è attualmente in carcere, dove sta scontando una condanna a quattro anni per reati di mafia. La vicenda riguarda anche ipotesi di riciclaggio e fittizie intestazioni di beni.

Mauro Caroccia, che con la figlia Miriam, è indagato per riciclaggio e fittizia intestazioni di beni nella vicenda della società “Le 5 Forchette”, si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a 4 anni per reati di mafia. Quest’oggi i pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma hanno disposto il sequestro del suo telefono per analizzarlo a fondo in relazione a chat e messaggi connessi alla creazione della Srl, che risale al dicembre del 2024, e alla gestione del ristorante “Bisteccheria d'Italia”. Il caso è tornato a occupare le cronache da qualche settimana, da quando è emerso che l’ex sottosegretario della Giustizia Andrea Delmastro è stato azionista della società “Le 5 Forchette”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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