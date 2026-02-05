Nas nei ristoranti e supermercati della provincia | 700 chili di alimenti sequestrati

I Nas hanno blitzato ristoranti e supermercati nella provincia e hanno sequestrato 700 chili di alimenti. Quattro interventi sono stati fatti in poche ore, tra cibo scaduto e irregolarità nelle etichette. Gli agenti hanno preso tutto e sequestrato la merce, evitando che arrivasse sulle tavole dei clienti.

Quattro sequestri nelle attività di ristorazione e negli esercizi commerciali, per un totale di 700 chili di alimenti sottratti al consumo. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a 6.500 euro. E' l'esito di una raffica di ispezioni dei carabinieri del Nas nei ristoranti di Latina e.

