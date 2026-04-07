Controlli rafforzati all' aeroporto | in tre mesi sequestrati 470 chili di alimenti potenzialmente pericolosi

Nelle ultime settimane, le autorità hanno intensificato i controlli all'aeroporto Falcone-Borsellino, portando al sequestro di circa 470 chili di alimenti considerati potenzialmente pericolosi. I controlli, svolti nelle ultime tre mesi, hanno riguardato principalmente i bagagli dei passeggeri in transito. I prodotti sequestrati sono stati poi confiscati e non sono stati consegnati ai destinatari. La misura si inserisce in un piano più ampio di tutela della sicurezza alimentare.

Carni, frutta e latticini non dichiarati e in alcuni casi mal conservati sono stati individuati nei bagagli dei passeggeri grazie ai controlli congiunti della guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Mezza tonnellata di alimenti potenzialmente pericolosi sequestrata all’aeroporto Falcone - Borsellino. È questo il bilancio dell’attività condotta congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla guardia di finanza nei primi tre mesi del 2026. “Gli alimenti, mai dichiarati alla frontiera, sono stati rinvenuti - spesso in cattivo stato di conservazione - nei bagagli di passeggeri provenienti da diversi Paesi, principalmente africani e asiatici, in arrivo a Punta Raisi da hub europei e nazionali”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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