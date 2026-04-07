Piombino dormono e bivaccano all' interno di una acciaieria | denunciati

Quattro uomini di origini rumene, tra i 33 e i 58 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino dopo essere stati trovati a dormire e bivaccare all’interno di un’acciaieria. Le forze dell’ordine sono intervenute nel corso di un controllo e hanno identificato le persone presenti nell’area. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle circostanze o alle motivazioni di questa presenza.

Quattro uomini di origini rumena, di età compresa tra i 33 e i 58 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino. Secondo la ricostruzione, il gruppetto aveva occupato abusivamente in orario notturno uno stabile siderurgico di una nota acciaieria operante. Una volta sorpresi hanno provato a darsi alla fuga ma sono stati fermati da una pattuglia dei militari dell'Arma prontamente intervenuta. Dopo le verifiche del caso, gli stranieri sono stati deferiti all'autorità giudiziaria invasione di terreni o edifici. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Livorno Addio a Cesare Pennacchiotti, volto storico del Bar 4 Mori: "Eri come un fratello. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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