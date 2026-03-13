Il presidente della regione ha dichiarato che non firmerà il decreto relativo al rigassificatore di Piombino se non riceverà le dieci opere di compensazione promesse. Ha specificato che, se il decreto prolungasse l’autorizzazione, chiederà le compensazioni prima di apporre la firma. La sua posizione si riferisce alla volontà di ottenere garanzie concrete prima di approvare ulteriori passaggi ufficiali.

Firenze, 13 marzo 2026 - "Se con il decreto" il Governo "ha prolungato quello che è quell' autorizzazione " per il rigassificatore nel porto di Piombino "questa volta io quelle 10 opere di compensazioni per Piombino le voglio, altrimenti non firmo". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la proroga della permanenza del rigassificatore Snam nel porto di Piombino prevista con il decreto Infrastrutture. "L'articolo 9 del decreto legge 32 che al comma quinto disciplina quello che vuole essere un andare avanti con il rigassificatore a Piombino - ha spiegato Giani - in realtà ha una formulazione molto precisa: si parla di una autorizzazione da prolungare facendo riferimento all'autorizzazione che, nell'agosto del 2022, ne ha disposto il posizionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giani: "Non firmo per rigassificatore senza compensazioni Piombino"

