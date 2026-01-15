Diretta gol Serie A LIVE | Orban sblocca Verona Bologna è 1-0!

Segui in tempo reale le principali gare della 16esima giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola. La cronaca live comprende le sfide di Verona Bologna, Napoli Parma, Inter Lecce, e Como Milan, offrendo un quadro completo dell’andamento del campionato Enilive 2024/2025. Resta aggiornato sulle decisioni e i momenti salienti delle partite, in un’analisi precisa e senza sensazionalismi.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18:30 LIVE HELLAS VERONA BOLOGNA .

