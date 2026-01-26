Diretta gol Serie A LIVE | Verona Udinese 1-1 prima Atta e poi Orban! Inizia il secondo tempo
La diretta della 22ª giornata di Serie A comprende aggiornamenti su Verona-Udinese, con gol di Atta e Orban. Questo articolo presenta risultati, sintesi e cronaca in tempo reale, offrendo un quadro chiaro e preciso degli eventi in campo. Restate aggiornati sui principali accadimenti del campionato italiano con informazioni affidabili e tempestive.
Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Serie A Live
Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-1, prima Atta e poi Orban!
#Diretta-Gol-Serie-A || La partita tra Verona e Udinese si è conclusa con un pareggio 1-1, con Atta e Orban tra i protagonisti.
Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-1, prima Atta e poi Orban! Intervallo
#Verona-Udinese || In questa partita di Serie A, Verona e Udinese si sono affrontate in una sfida equilibrata, terminata 1-1.
Ultime notizie su Serie A Live
Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Serie A, oggi Inter-Pisa - Diretta; Fiorentina - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: Juventus-Napoli DIRETTA.
Roma-Milan 1-1, risultato della partita di Serie A: De Winter non sbaglia, Pellegrini risponde gli highlightsRoma-Milan di Serie A: 1-1 il risultato del posticipo serale della 22a di Serie A, con i gol di De Winter e Pellegrini ... fanpage.it
Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it
SERIE A I In campo Verona-Udinese DIRETTA e FOTO per il match che chiude la 22esima giornata di campionato #ANSA - facebook.com facebook
Finalmente addio al Pallone arancione. Stasera Verona-Udinese sarà l’ultima con il pallone bocciato da tutti. Da domani le foto del nuovo pallone bianco. Diverso da quello precedente ma per fortuna bianco x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.