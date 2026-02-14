Parco Pineta di Tradate | Natura e Cosmo in Festa EcoPlanetario e Sentieri Didattici Domenica 15 Febbraio

Il Parco Pineta di Tradate organizza una giornata di porte aperte domenica 15 febbraio, attirando molti appassionati di natura e stelle. La manifestazione offre passeggiate lungo i sentieri didattici e la possibilità di visitare l’EcoPlanetario, un grande schermo che proietta immagini del cielo. È un’occasione per famiglie e studenti di esplorare il territorio e conoscere meglio il cielo sopra di loro.

Tradate, un Parco tra Natura e Stelle: Domenica “Porte Aperte” tra Sentieri e l’EcoPlanetario. Domenica 15 febbraio 2026, il Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile aprirà le sue porte per una giornata dedicata alla scoperta del territorio e del cosmo. L’iniziativa, promossa dal Centro Didattico Scientifico, offrirà un programma che spazia dai sentieri naturalistici all’esplorazione del sistema solare attraverso l’EcoPlanetario, con l’obiettivo di unire didattica, divertimento e sensibilizzazione ambientale. Un’occasione per immergersi nella biodiversità locale e ammirare le meraviglie dell’universo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Centro didattico scientifico del Parco Pineta, a Tradate, si apre un nuovo anno con diverse attività dedicate a visitatori di tutte le età.

