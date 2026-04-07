Senago incendio a Villa Sioli | con la conta dei danni parte anche la caccia ai responsabili

A Senago, questa mattina sono terminate le operazioni di messa in sicurezza a seguito dell’incendio avvenuto a Villa Sioli. Le autorità stanno procedendo alla valutazione dei danni e lavorano insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabili. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Senago (Milano) – Le attività di messa in sicurezza si sono concluse questa mattina. Il Comune di Senago si prepara a fare la conta degli ingenti danni e collabora con vigili del fuoco e forze dell'ordine per individuare la causa ed eventuali responsabili. "L'amministrazione Comunale farà tutto ciò che é possibile per perseguire chi ha sbagliato laddove venisse confermato il dolo", dichiara il sindaco Magda Beretta. All'indomani dell'incendio che il giorno di Pasquetta ha interessato una parte di Villa Sioli, lo storico complesso del XVII secolo situato all'interno di un parco pubblico, è il primo cittadino a dare aggiornamenti sul rogo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, "piange il cuore vederla avvolta dalle fiamme", scrive sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, incendio a Villa Sioli: con la conta dei danni parte anche la caccia ai responsabili Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600Senago, 6 aprile 2026 – C’è timore per le sorti di Villa Sioli, dimora seicentesca all’interno di un parco di Senago, colpita nel pomeriggio da un... Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO Temi più discussi: Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese; Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600; Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO; Incendio in una villa d'epoca nel Milanese, nessun ferito. Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel MilaneseFiamme nel pomeriggio di Pasquetta: nella struttura seicentesca sono in corso lavori di restauro ... milanotoday.it Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEOUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, nella Villa Sioli di Senago. L'allarme è scattato qualche minuto prima ... ilnotiziario.net Incendio in una villa d'epoca nel Milanese, nessun ferito. In fiamme Villa Sioli a Senago, ospitò anche il poeta Carlo Porta #ANSA x.com C'ERA UNA VOLTA LA MUSICA Un viaggio tra trovatori e Carmina Burana di MusicaOltre, con il patrocinio del Comune di Senago Venerdì 10 aprile 2026 Ore 20:45 Sala Conferenze di Villa Sioli – Via S. Bernardo 7, Senago Lezione-concerto a cura - facebook.com facebook