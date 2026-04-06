Senago brucia Villa Sioli | danni all’edificio del ‘600

Nel pomeriggio di oggi a Senago, un incendio ha interessato Villa Sioli, una dimora del XVII secolo situata in un parco locale. L’incendio ha provocato danni a diverse parti dell’edificio, che risale al Seicento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora stata stabilita.

Senago, 6 aprile 2026 – C’è timore per le sorti di Villa Sioli, dimora seicentesca all’interno di un parco di Senago, colpita nel pomeriggio da un rogo che ne avrebbe danneggiato numerose parti. L’allarme. L’edificio, attualmente in ristrutturazione e utilizzato unicamente per eventi pubblici e appuntamenti privati, è stato avvolto dalle fiamme. L'allarme è stato dato attorno alle 16. Una telefonata alla centrale dei vigili del fuoco ha segnalato un principio di incendio all'interno dell'edificio che in passato ha ospitato anche il poeta milanese Carlo Porta. Il rogo si è esteso in fretta all'intero complesso: dal fabbricato si è levata anche una densa nube di fumo, visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600 Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO Senago, matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’InterI veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le… Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM... Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEOUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, nella Villa Sioli di Senago. L'allarme è scattato qualche minuto prima ... ilnotiziario.net Incendio in una villa d'epoca nel Milanese, nessun feritoVilla Sioli, edificio di origini seicentesche ora in ristrutturazione e utilizzato unicamente per eventi che si trova all'interno di un parco a Senago, comune alle porte di Milano, è stata ampiamente ... ansa.it