Semaglutide l’FDA ammonisce la Novo Nordisk per la mancata segnalazione di casi di morte e suicidi tra gli eventi avversi

L’FDA ha inviato una lettera alla Novo Nordisk il 5 marzo, mettendo in evidenza che l’azienda non ha segnalato alcuni eventi avversi relativi a semaglutide. Tra i dati non comunicati ci sono stati casi di decessi e atti di suicidio. Il farmaco è utilizzato per trattare il diabete e l’obesità, e la questione riguarda la trasparenza nelle segnalazioni di effetti collaterali.

In una lettera del 5 marzo, l’agenzia statunitense del farmaco ammonisce la Novo Nordisk – l’azienda produttrice dei noti medicinali contro diabete e obesità a base di semaglutide – per la mancata segnalazione, tra gli effetti avversi, di casi di morte e suicidi. Violazione delle procedure. La lettera, che fa seguito a un’ispezione avvenuta a inizio 2025 nella sede americana della Novo Nordisk e a una risposta aziendale ritenuta “ inadeguata ” dall’agenzia, parla di un “Mancato sviluppo di procedure scritte per la sorveglianza, ricezione, valutazione e segnalazione di eventi farmacologici avversi post-marketing ”. In sostanza, secondo la FDA... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Semaglutide, l’FDA ammonisce la Novo Nordisk per la mancata segnalazione di casi di morte e suicidi tra gli eventi avversi Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata maleIl settore dei farmaci contro l’obesità sta vivendo un momento particolare e di grande attenzione. Guai in Usa per Novo Nordisk: spot anti-obesità “falso e fuorviante” per FdaLa Food and Drug Administration ‘bacchetta’ Novo Nordisk: lo spot di Wegovy e le informazioni fuorvianti. Ozempic sotto inchiesta: l’accusa della FDA scuote il colosso Novo Nordisk per tre decessi non segnalatiLa Food and Drug Administration (FDA) ha formalmente ammonito la società farmaceutica Novo Nordisk, contestando la mancata comunicazione tempestiva di gravi reazioni avverse legate all’uso del farmaco ... msn.com Novo Nordisk, gli Usa approvano il farmaco Wegovy e le azioni volano in borsaLa Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato un'ulteriore indicazione per il Wegovy di Novo Nordisk (semaglutide in dosaggio di 2,4 mg) per il trattamento della steatoepatite ... milanofinanza.it