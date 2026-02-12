La Fda attacca Novo Nordisk, accusando lo spot pubblicitario di Wegovy di essere “falso e fuorviante”. L’agenzia americana ha deciso di intervenire, ritenendo che le informazioni fornite nel messaggio potrebbero ingannare i consumatori. La disputa rischia di mettere sotto pressione la strategia di comunicazione dell’azienda danese, già sotto osservazione per le sue campagne promozionali.

Secondo la Food and Drug Administration (Fda), lo spot dell’anti-obesità Wegovy* di Novo Nordisk sarebbe “ falso e fuorviante ”. Per l’autorità statunitense lascerebbe intendere in modo ingannevole che il medicinale, nella sua formulazione in pillole, sia migliore di altri Glp-1 per la perdita di peso. “Confermiamo che Novo Nordisk ha ricevuto una ‘Untitled Letter’ dalla Fda in merito a uno spot televisivo della pillola di Wegovy, in onda sin dal lancio – non si tratta della pubblicità trasmessa durante il Super Bowl”, ha dichiarato Ambre James-Brown, portavoce dell’azienda danese, come si legge su ‘Medscape’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guai in Usa per Novo Nordisk: spot anti-obesità “falso e fuorviante” per Fda

Questa mattina a Roma, Olesen, rappresentante del team Novo Nordisk, ha annunciato una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico.

Olesen di Novo Nordisk annuncia una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico.

