Offende il figlio disabile | Sei un fastidio e devi pagare Divieto di avvicinamento per una donna napoletana

Il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di una donna di 59 anni nei confronti del suo figlio disabile. La decisione è stata presa in seguito a episodi in cui la donna avrebbe rivolto insulti e minacce nei confronti del giovane, tra cui frasi come “Sei un fastidio e devi pagare”. La misura vieta alla donna di avvicinarsi al figlio e di mantenere contatti con lui.

Il Tribunale di Napoli ha disposto il divieto di avvicinamento al figlio disabile per una donna di 59 anni. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche prelievi che la donna avrebbe fatto dai conti del figlio, del quale era diventata amministratrice di sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Offese al figlio disabile: ‘Sei un fastidio e devi pagare’. Interviene il giudiceTempo di lettura: 2 minuti“Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare” e offese anche più gravi, tali, scrive il... Stalking e aggressione, divieto di avvicinamento per una donnaIl gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare del divieto di... Offese al figlio disabile ‘sei un fastidio e devi pagare’, interviene il giudice(ANSA) – NAPOLI, 07 APR – Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare e offese anche più gravi, tali, scrive il giudice, da infliggere una sofferenza morale e psich ... espansionetv.it Può essere negato il trasferimento di sede a un lavoratore con figlio disabile?Riportiamo di seguito il quesito di un genitore, dipendente della regione Sicilia con un figlio figlio minore con situazione di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 104. Ho chiesto al mio ... disabili.com