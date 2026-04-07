Un giudice ha emesso una sentenza riguardante un caso di offese rivolte a un bambino con disabilità. Secondo la decisione, le parole attribuite al genitore includevano frasi come “Sei un fastidio” e “Se vivi con me devi pagare”, oltre a insulti più gravi che hanno causato sofferenza morale e psichica nel minore. La vicenda evidenzia come tali comportamenti possano avere ripercussioni sulla salute emotiva del bambino.

Tempo di lettura: 2 minuti “Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare” e offese anche più gravi, tali, scrive il giudice, da infliggere una “sofferenza morale e psichica” spesso sfociata in reazioni di malessere fisico. E’ accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio invalido al 100%, la donna napoletana di 59 anni, a cui, su richiesta dalla Procura partenopea (pm Valeria Vinci il procuratore aggiunto Falcone, coordinatore delle IV sezione) il giudice ha fatto notificare un divieto di avvicinamento (con un braccialetto elettronico) nel quale gli inquirenti contestano anche l’estorsione aggravata e il peculato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Offese al figlio disabile: ‘Sei un fastidio e devi pagare’. Interviene il giudice

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