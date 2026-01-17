Maxi tamponamento tra 4 veicoli | feriti e caos traffico sulla Provinciale

Nel primo pomeriggio di sabato 17 gennaio si è verificato un maxi tamponamento tra quattro veicoli sulla SP237 a Barghe, in località Ponte Re. L’incidente ha provocato feriti e ha determinato significativi disagi alla viabilità, con rallentamenti e congestioni nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di soccorso e gestione del traffico.

Un tamponamento tra quattro veicoli, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 17 gennaio, sta causando forti disagi al traffico sulla SP237 a Barghe, all'altezza di località Ponte Re. L'incidente, avvenuto intorno alle 12:40, ha coinvolto diversi automobilisti, creando inevitabili rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i volontari della Val Sabbia da Vestone per prestare soccorso alle persone coinvolte. Due di loro, una donna e un uomo di 53 anni, hanno riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dai sanitari. A causa del tamponamento, la viabilità è temporaneamente regolata con un senso unico alternato, causando lunghe code in entrambe le direzioni.

