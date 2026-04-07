Segreteria provinciale del Pd Thomas Braconi è l' unico candidato | Fiducia è frutto dei risultati sin qui ottenuti

Nella provincia di Ancona, Thomas Braconi è l’unico candidato alla guida della segreteria del Partito Democratico. La sua candidatura è stata annunciata con l’affermazione che la fiducia riposta in lui deriva dai risultati raggiunti finora. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla segreteria provinciale del partito.

L'ex sindaco di Agugliano verrà riconfermato nel proprio ruolo all'interno del partito entro la fine di maggio: «Ne esce rafforzata la credibilità agli occhi degli alleati e degli elettori» ANCONA – Thomas Braconi è l’unico candidato alla segreteria della provincia di Ancona del Partito Democratico. Venerdì 3 aprile scadevano infatti i termini per concorrere alla carica e, alla fine, solo il suo è il solo nome giunto ufficialmente alla commissione di garanzia. Braconi, tra le altre cose segretario uscente, dovrà ora attendere la conclusione dell’iter previsto prima dell’investitura ufficiale. Così adesso, i vari circoli Dem della federazione provinciale di Ancona, avranno tempo fino al 4 maggio per riunirsi ed eleggere i rispettivi delegati in assemblea (e i circoli che ne necessitano anche il loro nuovo segretario). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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