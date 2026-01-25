Segreteria Pd a Napoli e provincia | salta il candidato unico Rivolta delle donne

A Napoli e provincia, il Pd ha avviato le elezioni per il nuovo segretario, con due candidati in corsa: Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. La votazione, inizialmente prevista per le 18, si è protratta fino a tarda sera, riflettendo un momento di confronto interno al partito. La sfida tra i candidati evidenzia la volontà di coinvolgere diverse sensibilità, anche in un contesto di attesa e tensione.

