Segreteria Pd a Napoli e provincia | salta il candidato unico Rivolta delle donne

A Napoli e provincia, il Pd ha avviato le elezioni per il nuovo segretario, con due candidati in corsa: Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. La votazione, inizialmente prevista per le 18, si è protratta fino a tarda sera, riflettendo un momento di confronto interno al partito. La sfida tra i candidati evidenzia la volontà di coinvolgere diverse sensibilità, anche in un contesto di attesa e tensione.

Pd, segreteria a Napoli e provincia: candidati Dinacci e Di NoceraIl Pd di Napoli e provincia ha avviato ufficialmente le elezioni per la segreteria, con i candidati Francesco Dinacci e Nora Di Nocera.

Congresso Pd Napoli, verso il candidato unico Dinacci. Le correnti trattano sui posti in assembleaIl Congresso del Pd a Napoli si avvicina alla definizione del candidato unico, con Francesco Dinacci in prima linea.

