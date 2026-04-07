Le autorità italiane hanno disposto il fermo del natante della Sea Watch, denominato Aurora. L'imbarcazione era intervenuta nei giorni scorsi per salvare 44 migranti rimasti cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata. Dopo averli condotti a Lampedusa, il mezzo è stato sottoposto a sequestro. La decisione si riferisce a un procedimento legale in corso contro l'equipaggio, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa.

Sottoposta a fermo dalle autorità' italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro. La motivazione addotta e' che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio. "Ma noi chiediamo - e' la replica - perché mai avremmo dovuto informare delle milizie che abusano, torturano e rapiscono persone in cerca di rifugio? L'Italia trattiene la nostra nave di soccorso Aurora nonostante 71 persone risultino disperse dal terribile naufragio di Pasqua nel Mediterraneo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sea Watch, scatta il provvedimento di fermo: di cosa è accusato l'equipaggio

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Sea Watch Auora sottoposta a fermo dopo lo sbarco a Lampedusa x.com

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