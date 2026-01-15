I cavalli sentono l'odore della paura negli esseri umani | se guardi Grease o l'horror Sinister lo sanno

Un recente studio evidenzia come i cavalli siano in grado di percepire l’odore della paura negli esseri umani. Analizzando il comportamento equino, si è scoperto che l’ansia trasmessa attraverso il sudore può rendere i cavalli più diffidenti, attenti e reattivi. Questa capacità sensoriale sottolinea l’importanza di un rapporto consapevole e tranquillo tra uomo e animale.

Checco Zalone inizia il Cammino… a cavallo. Di un Ferrari. Noi invece partiamo davvero. Con cavalli veri. Che respirano, sentono, si stancano e ti ascoltano. Perché il Cammino può anche far sorridere, ma quando lo vivi davvero capisci che non è una battuta facebook

