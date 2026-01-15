I cavalli sentono l'odore della paura negli esseri umani | se guardi Grease o l'horror Sinister lo sanno
Un recente studio evidenzia come i cavalli siano in grado di percepire l’odore della paura negli esseri umani. Analizzando il comportamento equino, si è scoperto che l’ansia trasmessa attraverso il sudore può rendere i cavalli più diffidenti, attenti e reattivi. Questa capacità sensoriale sottolinea l’importanza di un rapporto consapevole e tranquillo tra uomo e animale.
Un nuovo studio dimostra che i cavalli riconoscono la paura umana dall’odore del sudore diventando più guardinghi, diffidenti e reattivi alle novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
