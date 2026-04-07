se proprio dobbiamo farci male allora che sia farioli il filosofo

In questa stagione, l’attenzione si concentra sulla panchina del Napoli, dove l’allenatore ha portato un cambio di mentalità e un maggiore impegno, influenzando anche il modo in cui la squadra comunica in campo. Si parla di un upgrade che va oltre i risultati sportivi, attribuendo al tecnico un ruolo chiave nei successi ottenuti finora. Tra i nomi che circolano, c’è chi spera in un ritorno di un’altra figura di spicco, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il progetto.

Premessa: vorremmo Conte attaccato con il Bostik alla panchina del Napoli. L’upgrade di mentalità, abnegazione e peso comunicativo portato dal salentino va oltre il mero risultato sportivo ed è direttamente responsabile dei successi ottenuti finora. Purtroppo, le voci continuano a inseguirsi e, quando diventano così consistenti e i diretti interessati (lui e De Laurentiis) non chiudono la porta, significa che c’è più di un fondo di verità. Bene, ipotizziamo lo scenario: Conte diventa ct. Tutti felici, fuochi d’artificio, magicamente i problemi della Nazionale svaniscono e gli interisti possono finalmente uscire dallo stato di shell shock. Bene, felici di vedervi felici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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