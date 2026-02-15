Via Oreto | Nella carreggiata centra c' è pericolo buche profonde dobbiamo farci male per forza?

A causa delle buche profonde che si sono formate sulla carreggiata centrale di via Oreto, un residente ha segnalato un rischio concreto per chi passa di lì. La strada, poco prima di via Sidney Sonnino e vicino al civico 318, presenta voragini che potrebbero causare incidenti o danni ai veicoli.

Volevo segnalare una situazione di estremo pericolo in via Oreto. All'altezza del civico 318, proprio sulla carreggiata centrale poco prima di svoltare per via Sidney Sonnino, si sono aperte delle buche molto profonde.?Essendo in pieno centro strada su una corsia di scorrimento veloce, il rischio di incidenti è altissimo, specialmente per chi viaggia in moto o scooter. Non si può aspettare che qualcuno si faccia male seriamente prima di intervenire. Spero che chi di competenza veda queste foto e provveda al più presto a mettere in sicurezza l'asfalto prima che succeda il peggio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Questa mattina, un automobilista ha segnalato il pericolo di buche lungo il tratto di strada che porta alla rotonda di via Oreto.

Da più di un mese, i residenti di via Villagrazia a Palermo si ritrovano a fare i conti con buche profonde e pericolose lungo il tratto che va dal civico 313 fino allo svincolo per Piano Albanesi.

