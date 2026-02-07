Se si sceglie di comprare un regalo per San Valentino, la maggior parte delle persone si limita a cercare qualcosa di semplice e bello. In realtà, poche conoscono la storia del vescovo Valentino, che da secoli viene considerato il protettore degli innamorati. Ancora meno sanno dove si trovi il suo sepolcro, che si trova a Terni. La giornata dedicata all’amore si trasforma spesso in una corsa ai regali, senza riflettere sulle radici di questa festa.

È vero, l’aspetto commerciale in questa giornata tutta cuori è preponderante, pochi conoscono la storia del vescovo Valentino e sanno perché è considerato il protettore degli innamorati, pochissimi sanno dove è sepolto (a Terni). Ma di questi tempi non ci sentiamo di condannare momenti e occasioni in cui un buon sentimento è celebrato, anzi se è l’occasione per riflettere su come e quando il sentimento è buono ben venga. A questo proposito segnaliamo che One Billion Rising sta organizzando per il 14 febbraio un flash mob mondiale (letteralmente) per manifestare contro la violenza di genere, per affermare la parità di diritto e la cultura del rispetto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Se proprio dobbiamo comprare un regalo, che almeno sia buono

Approfondimenti su Valentino Protettore

Le strade di Hollywood non si fermano mai.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Non si può fare un regalo del genere

Ultime notizie su Valentino Protettore

Argomenti discussi: San Valentino | Se proprio dobbiamo comprare un regalo, che almeno sia buono; Gatti di Forte Marghera, l'Enpa: Compriamo noi le casette, i mici restano dove sono; Conte è una furia per l'infortunio di Di Lorenzo: Meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose.

Dobbiamo piuttosto porre il fondamento proprio nel cuore, mostrare che è pura ipocrisia ciò che non procede da questo fondamento, e abituare… (Philipp Jakob Spener, Pia desideria) Monastero di Bose - 5 febbraio x.com

Martedì 24, ore 20.45, a Treviglio Fiere, ospiteremo la lectio di Stefano Mancuso - "Se proprio dobbiamo fare, copiamo dai boschi" Per l'occasione, saranno presenti gli studenti dell' Istituto Guglielmo Oberdan di Treviglio che presenteranno il progetto PCT facebook