Oggi, sabato 28 febbraio 2026, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco militare contro l’Iran, colpendo obiettivi nella capitale Teheran. Sono state segnalate esplosioni e colonne di fumo nero nel cielo della città, mentre fonti ufficiali riferiscono di membri del regime iraniano uccisi durante l’operazione. In risposta, Teheran ha lanciato missili e si registra un allarme nel Golfo.

TEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran. Colonne di fumo nero nel cielo della capitale iraniana Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Un “attacco preventivo” per “rimuovere le minacce allo Stato”. Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran “non avrà il nucleare”, le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una “morte certa”. Notizie di esplosioni anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e nella città di Tabriz. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il Golfo

Leggi anche: Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Trump: "Teheran non avrà il nucleare". Il regime: "Risposta schiacciante"

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Tutti gli aggiornamenti su Usa.

Temi più discussi: Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini; Usa e Israele attaccano l’Iran | Arriva la reazione iraniana: daremo lezione a Usa e Israele; Usa e Israele attaccano l'Iran. Trump: Non avrà mai l'atomica. Khamenei trasferito in un luogo sicuro.

Usa e Israele attaccano l'Iran, media: Eliminato capo Pasdaran. Teheran risponde con missili: Medio Oriente in fiamme, è scontro totale. Un morto ad Abu DhabiLa rappresaglia delle forze dei Pasdaran ha preso di mira Israele e obiettivi americani in tutta l'area del Golfo. Trump: Deponete le armi o morte certa. Idf agli israeliani: Andate nei rifugi. adnkronos.com

Usa e Israele attaccano l’Iran. Raid Gerusalemme su una scuola fa almeno 40 morti. Missili Teheran sui paesi del GolfoTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Ucciso Pakpour, capo dei Pasdaran» - facebook.com facebook

Teheran: «Risponderemo con forza». Colpite le basi Usa in Bahrein, esplosioni in Qatar ed Emirati x.com