Israele e Usa attaccano l' Iran allarme in tutto il Golfo Teheran risponde con missili | Reazione schiacciante Colpita una scuola | 85 morti

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran, provocando un forte allarme nella regione del Golfo. Teheran ha risposto con una serie di lanci di missili, dichiarando che si tratta di una “reazione schiacciante”. Tra le conseguenze, una scuola è stata colpita, causando la morte di 85 persone. L’attacco è stato definito come un’operazione preventiva per eliminare le minacce percepite allo Stato.

Un «attacco preventivo» per «rimuovere le minacce allo Stato». Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran «non avrà il nucleare», le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una «morte certa». Operazione conclusa L'operazione è stata conclusa, come dichiara l'esercito israeliano: «Poco fa, l’Idf ha completato un ampio attacco contro i sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano», ha dichiarato l’esercito. «Uno degli attacchi era diretto contro un avanzato sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell’Iran occidentale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

Ore 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L'ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu

Trump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime

Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diventate virali in poche ore

Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diffuse sui social.