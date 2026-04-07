Se ci sei, batti un colpo

Nel 2026 si ricorderanno importanti anniversari legati alla storia politica e culturale del paese. Si celebra il centenario della morte di due figure contro il fascismo, uccise da estremisti di destra, e si ricorda anche il centenario della nascita di un noto politico. Questi eventi sollevano riflessioni sul ruolo della cultura liberale e della democrazia nel corso del tempo. Il prossimo anno potrebbe rappresentare un momento di attenzione su questi temi.

Il 2026 potrebbe essere l’anno del risveglio della cultura liberale e liberal-democratica. Si è appena chiuso il centenario dalla nascita di Spadolini e il ’26 segnerà il centenario dell’uccisione per mano fascista di Piero Gobetti e Giovanni Amendola. Due alfieri in modi e forme diversi del pensiero liberale. Gobetti fu il primo a lanciare la rivoluzione liberale e Amendola era l’autorevole esponente da politico e giornalista di una cultura liberale mirata sulle questioni e problemi concreti. Ma non solo. Attingere a Prezzolini o a Papini o alla saga della rivista La Voce o al meglio del liberalismo crociano e all’impronta liberale di Luigi Einaudi per quanto riguarda soprattutto i temi economici sarebbe importante e significativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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