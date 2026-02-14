Il deputato di Fratelli d’Italia, Bitetti, denuncia che i rifiuti si accumulano nelle strade di Taranto, creando un forte degrado e problemi nei servizi di raccolta. La città si riempie di spazzatura e l’immondizia resta troppo a lungo nelle piazze, peggiorando l’igiene pubblica. Bitetti invita pubblicamente le autorità a intervenire, chiedendo un segnale chiaro e deciso. La condizione di Taranto si fa sempre più difficile da gestire e la gente si lamenta ogni giorno.

Tarantini Time Quotidiano “La situazione igienica della città di Taranto ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Quotidianamente continuiamo a ricevere segnalazioni e fotografie che documentano rifiuti non raccolti, marciapiedi sporchi e quartieri lasciati in condizioni indecorose, incompatibili con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e dignitoso. Le criticità riguardano diverse zone della città, dal centro ai quartieri periferici, con accumuli che restano per giorni senza intervento. Una situazione che alimenta sfiducia e senso di abbandono. Non si tratta di episodi isolati, ma di una condizione diffusa e persistente che testimonia il fallimento dell’organizzazione del servizio di igiene urbana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - FdI: “Rifiuti, servizi inefficienti, degrado. Bitetti se ci sei batti un colpo”

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Agcm, servizi rifiuti e trasporti a Palermo inefficientiL'autorità garante della concorrenza e del mercato nel suo parere sulle partecipate del Comune di Palermo mette nero su bianco quello che spesso si sente nei discorsi tra la gente comune e cioè che i ... ansa.it

Tari, UIL: aumento in molte città, ma servizi inefficienti(Teleborsa) - In molti comuni, si registrano evidenti iniquità territoriali e un costante aumento della Tari, nonostante un servizio di gestione dei rifiuti ancora inefficiente. È quanto segnalato dal ... finanza.repubblica.it

Taranto, rifiuti e degrado: FdI, “Sindaco, batti un colpo” facebook