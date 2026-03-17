Vacanze di Pasqua 2026 quando chiudono le scuole | ultima pausa prima della fine delle lezioni
Con l’arrivo della primavera, le scuole italiane si preparano a chiudere per le vacanze di Pasqua 2026. Le date delle chiusure variano tra le regioni, ma generalmente la pausa coincide con i giorni festivi di aprile. Questa sarà l’ultima pausa prima della conclusione dell’anno scolastico, che avviene generalmente a fine giugno. Le scuole si preparano quindi a riaprire dopo circa due settimane di stop.
Con l’arrivo della primavera si avvicina anche la pausa pasquale per studenti e docenti. Secondo i calendari scolastici regionali, nel 2026 le vacanze di Pasqua interesseranno quasi tutte le scuole italiane tra giovedì 2 e martedì 7 aprile, con rientro in classe previsto generalmente mercoledì 8 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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