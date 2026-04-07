Scuole in DAD da maggio studenti a casa per la crisi energetica | lo scenario

Da quifinanza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da maggio, le scuole potrebbero riprendere la didattica a distanza a causa della crisi energetica. La possibilità di tornare alle lezioni online è stata menzionata come una delle soluzioni possibili per far fronte alla situazione. La decisione dipenderà dall’andamento della crisi e dalle misure adottate dalle autorità competenti. Gli studenti, in caso di ritorno alla DAD, continueranno le lezioni da casa.

Si potrebbe tornare alla didattica a distanza. Il rischio è stato evocato come possibile risposta alla crisi energetica. L’allarme è stato lanciato da alcune sigle sindacali, come Anief. Marcello Pacifico, presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, ha spiegato che potrebbe esserci una chiusura a partire da maggio delle scuole e il ritorno allo smart working per i lavoratori. Non è una proposta, ma un allarme. L’idea comunque non piace a chi, come Rete nazionale scuole in presenza, ha combattuto per il ritorno delle attività scolastiche nelle classi. Secondo la Rete l’obiettivo di ridurre i consumi energetici non dovrebbe prendere di mira il settore scolastico, che finirebbe per essere ancora una volta il più sacrificabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

scuole in dad da maggio studenti a casa per la crisi energetica lo scenario
© Quifinanza.it - Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenario

Leggi anche: Crisi energetica, da maggio didattica a distanza a scuola? Le misure allo studio del governo per la primavera

Crisi energetica da conflitto dell’Iran: scuole chiuse, razionamenti e lavoro da remoto in Bangladesh, Pakistan e nel Sud-est asiaticoIl conflitto con l'Iran ha innescato una crisi energetica che si estende ben oltre il Medio Oriente, colpendo con forza i Paesi del Sud-est asiatico.

Temi più discussi: Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano; Scuola, torna la DAD a maggio? L'ipotesi che spiazza tutti e il motivo che nessuno si aspettava; Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Crisi energetica, l’allarme Anief: ‘Ipotesi DaD e smart working da maggio’.

scuole in dad da maggioScuole, possibile ritorno alla Dad da maggio: cosa sta succedendoDad a maggio 2026, torna l’ipotesi per le scuole: cosa sta succedendo davvero e perché si parla di didattica a distanza. notizie.it

scuole in dad da maggioScuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al pianoRitorno a Dad e smart working da maggio. L'ipotesi di Anief per contrastare la crisi energetica. La protesta della Rete per la scuola in presenza ... virgilio.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.