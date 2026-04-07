Da maggio, le scuole potrebbero riprendere la didattica a distanza a causa della crisi energetica. La possibilità di tornare alle lezioni online è stata menzionata come una delle soluzioni possibili per far fronte alla situazione. La decisione dipenderà dall’andamento della crisi e dalle misure adottate dalle autorità competenti. Gli studenti, in caso di ritorno alla DAD, continueranno le lezioni da casa.

Si potrebbe tornare alla didattica a distanza. Il rischio è stato evocato come possibile risposta alla crisi energetica. L’allarme è stato lanciato da alcune sigle sindacali, come Anief. Marcello Pacifico, presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, ha spiegato che potrebbe esserci una chiusura a partire da maggio delle scuole e il ritorno allo smart working per i lavoratori. Non è una proposta, ma un allarme. L’idea comunque non piace a chi, come Rete nazionale scuole in presenza, ha combattuto per il ritorno delle attività scolastiche nelle classi. Secondo la Rete l’obiettivo di ridurre i consumi energetici non dovrebbe prendere di mira il settore scolastico, che finirebbe per essere ancora una volta il più sacrificabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenario

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SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE sacerdote Giovanni Battista nacque a Reims nel 1651, da genitori nobili. Si laureò in lettere e filosofia; divenne sacerdote e cominciò a collaborare nelle attività delle scuole, scoprendo che a gestirle erano maestri ign - facebook.com facebook

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