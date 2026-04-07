Crisi energetica da maggio didattica a distanza a scuola? Le misure allo studio del governo per la primavera

Il governo sta valutando diverse misure per affrontare la crisi energetica che si sta manifestando in Italia. Tra le soluzioni allo studio, ci sono ipotesi di introdurre la didattica a distanza nelle scuole a partire da maggio. La pianificazione delle misure fa parte di un piano più ampio di gestione delle risorse energetiche, mentre le decisioni definitive devono ancora essere prese. La situazione si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulle fonti di energia e sui consumi nel settore scolastico.