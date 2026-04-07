Crisi energetica da maggio didattica a distanza a scuola? Le misure allo studio del governo per la primavera
Il governo sta valutando diverse misure per affrontare la crisi energetica che si sta manifestando in Italia. Tra le soluzioni allo studio, ci sono ipotesi di introdurre la didattica a distanza nelle scuole a partire da maggio. La pianificazione delle misure fa parte di un piano più ampio di gestione delle risorse energetiche, mentre le decisioni definitive devono ancora essere prese. La situazione si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulle fonti di energia e sui consumi nel settore scolastico.
La strategia energetica nazionale entra in una fase di pianificazione avanzata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano
Crisi energetica, la proposta di Anief: “Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATA”La crisi energetica e il caro carburanti rischiano di far impennare l'inflazione verso livelli record entro il mese di giugno.
Temi più discussi: Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Da maggio ritornano Dad e smart working anche in Italia? Ipotesi crisi energetica; Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano; Didattica a distanza da maggio per crisi energetica e caro benzina? L'ipotesi scatena il dibattito: Non sacrificate la scuola.
Perché si parla di Dad a maggio 2026: la guerra in Medio Oriente, la crisi energetica e quanto costerebbe tenere gli studenti a casaL'ombra della Dad a maggio 2026 torna ad allungarsi sul mondo della scuola e sulle famiglie con figli in età scolare. Non è la sanità questa volta a dettare ... leggo.it
Perché la guerra in Medio Oriente potrebbe tenere i tuoi figli a casa da scuola a maggioIl sindacato ANIEF ipotizza la didattica a distanza dal 1° maggio per tagliare i costi energetici legati alla guerra in Iran. Nessun provvedimento governativo, ma il dibattito è già acceso. blogsicilia.it
Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo x.com
La crisi energetica bussa anche alle aule: e torna lo spettro della DAD Anief avverte: se i costi esplodono, il governo potrebbe chiudere le scuole a maggio. I prof fuorisede già in difficoltà Leggi l’articolo completo di Carmelo Aurite al link nel primo commento - facebook.com facebook