Crisi energetica da conflitto dell’Iran | scuole chiuse razionamenti e lavoro da remoto in Bangladesh Pakistan e nel Sud-est asiatico

A causa del conflitto con l’Iran, diverse nazioni del Sud-est asiatico stanno affrontando una crisi energetica. Le scuole sono state chiuse, i razionamenti di energia sono stati introdotti e molte attività lavorative si svolgono da remoto. Bangladesh, Pakistan e altri paesi della regione stanno vivendo queste misure per fronteggiare la scarsità di energia causata dal conflitto.

Il conflitto con l'Iran ha innescato una crisi energetica che si estende ben oltre il Medio Oriente, colpendo con forza i Paesi del Sud-est asiatico.