Scuola allagata dopo il maltempo | chiusa la primaria via Lanciano a Chieti Scalo

A causa dei danni provocati dal maltempo, la scuola primaria di via Lanciano a Chieti Scalo rimarrà chiusa mercoledì 8 aprile. L’edificio, parte di un istituto comprensivo, è stato allagato e non sarà possibile svolgere le lezioni in presenza in quella giornata. La struttura è stata sottoposta a verifiche per valutare i danni causati dall’evento atmosferico.

Scuola primaria via Lanciano a Chieti Scalo (istituto comprensivo) chiusa mercoledì 8 aprile a seguito dei danni del maltempo. L'ordinanza del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, si è resa necessaria a seguito degli allagamenti causati dal maltempo dei giorni scorsi. “Nel pomeriggio di oggi – fanno sapere Ferrara e l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino - a seguito di sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici hanno riscontrato allagamenti diffusi in diversi ambienti, compresi locali tecnici e spazi interrati. Le verifiche effettuate hanno evidenziato criticità di natura impiantistica, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla funzionalità degli impianti elettrici, termici e dei sistemi di sicurezza dell’edificio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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