riapre la scuola primaria chiusa dopo il terremoto positive le verifiche

La scuola primaria di Ponte Nuovo alla Gulminelli riapre oggi dopo le verifiche successive alle recenti scosse di terremoto. La struttura, inizialmente chiusa martedì, è stata sottoposta a controlli approfonditi dai vigili del fuoco e i risultati sono stati positivi. Gli studenti tornano in classe, garantendo così la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e nel rispetto delle procedure di verifica.

Alla Gulminelli si torna in classe stamattina. La scuola primaria di Ponte Nuovo era stata chiusa martedì in seguito alle due scosse di terremoto avvenute in mattinata: un primo controllo dei vigili del fuoco aveva fatto emergere la necessità di verifiche più approfondite. Che sono state eseguite ieri mattina, e che hanno dato buon esito: tanto che oggi gli alunni delle sei classi ospitate nell’edificio (due terze, due quarte e due quinte) potranno tornare nelle loro aule. Ieri erano state ospitate in altri plessi dell’istituto scolastico Ricci-Muratori: le terze alla primaria Ceci, sempre a Ponte Nuovo (in cui hanno sede prime e seconde), le quarte alla primaria Grande Albero di Madonna dell’Albero e le quinte alle medie Ricci-Muratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

