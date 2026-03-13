Sono stati sbloccati tre milioni di euro per completare la bretella che collega Ceparana a Santo Stefano Magra. L’opera, lunga attesa da oltre 50 anni, si avvicina alla fase di inaugurazione. La nuova strada rappresenta un intervento importante per migliorare la viabilità nelle aree della Val di Vara e Val di Magra. La conclusione dei lavori è prevista a breve.

La nuova bretella che collegherà Ceparana a Santo Stefano Magra si avvia verso l’inaugurazione imminente, promettendo di trasformare la viabilità nella Val di Vara e Val di Magra. Luca Spilamberti, consigliere provinciale con delega alla viabilità, ha chiarito come le risorse necessarie siano state reperite solo dopo anni di stallo, grazie all’intervento diretto della Regione Liguria e della Provincia della Spezia. L’opera, attesa da oltre cinquant’anni, sta per diventare realtà concreta con un investimento totale che include finanziamenti regionali e provinciali specifici per i lotti zero e le rotatorie di sicurezza. Le dichiarazioni recenti del Partito Democratico hanno sollevato interrogativi sulla gestione passata dei progetti infrastrutturali in questa zona della Liguria orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bretella Ceparana: 3 milioni sbloccano l’opera attesa 50

Articoli correlati

Bretella, la polemica sui lavori: "Opera ferma, il Governo risponda"Che fine ha fatto il progetto della "Bretella" di Firenzuola? Nonostante il ridimensionamento del tracciato, non più in galleria, nonostante gli...

Leggi anche: La tangenziale da 10 milioni (che ne costerà 20): via ai lavori dopo 50 anni di attesa

Approfondimenti e contenuti su Bretella Ceparana

Bretella Ceparana-Santo Stefano, Spilamberti: Dichiarazioni del Pd fanno capire chi ha portato a termine progetti e chi li ha lasciati incompletiLeggere oggi le dichiarazioni del Partito Democratico lascia francamente stupiti. Per anni questo territorio ha atteso interventi concreti e, quando si ... cittadellaspezia.com

Pd: Bretella Ceparana-Santo Stefano apre con strade di accesso dissestateProvincia della Spezia e Regione Liguria hanno annunciato diverse volte l’apertura della nuova bretella: prima doveva aprire a luglio 2025, poi a Natale; ... cittadellaspezia.com