Wolf-Ferrari e Rota la vena surreale dell’opera italiana nel Novecento

Wolf-Ferrari e Rota sono due compositori italiani che hanno portato un tocco surreale nel mondo dell’opera nel Novecento. La loro musica spesso combina elementi insoliti e situazioni inaspettate, creando atmosfere sorprendenti. Per esempio, nel 1909, un marito pensa che la moglie lo tradisca perché, tornando a casa, sente un odore di fumo. In realtà, la donna si concede di nascosto una sigaretta, cosa vietata alle signore in quegli anni.

Un marito crede che la moglie gli sia infedele perché quando torna a casa sente puzza di fumo, ma in realtà è lei che si concede di nascosto una sigaretta (vietatissima alle signore: siamo nel 1909). Poi un Nevrastenico prenota tre camere d’albergo contigue in modo da non sentire rumori mentre cerca invano di dormire. Ma a Milano c’è la Fiera campionaria (siamo nel 1960), l’affluenza è tanta e l’avido portiere riaffitta le camere a un Commendatore e a due amanti, che ovviamente tengono sveglio il Nevrastenico. Questo dittico del Comunale di Bolzano, Il segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari e La notte di un nevrastenico di Nino Rota, è una delizia fin dall’accoppiata di due operisti sottovalutati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

