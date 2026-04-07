Screening neonatale salva bimba di 20 giorni dalla cecità a Bari esperti da tutto il mondo

A Bari, un’équipe di esperti provenienti da diversi paesi ha effettuato con successo uno screening neonatale che ha permesso di salvare una bambina di 20 giorni dalla cecità. L'intervento precoce ha individuato una condizione genetica che poteva compromettere la vista e ha consentito di adottare le terapie necessarie. L’evento ha coinvolto specialisti di diverse nazionalità, evidenziando l’importanza della diagnosi tempestiva nei neonati.

Intercettare una ‘condanna’ scritta nel Dna e intervenire precocissimamente per salvaguardare la salute. È di questi giorni la notizia di una diagnosi eccezionale che ha salvato dalla cecità una bimba di soli 20 giorni: senza lo screening genomico neonatale, la piccola avrebbe sviluppato una grave malattia genetica destinata a compromettere in modo irreversibile la vista. Ora invece la bimba di Altamura potrà essere seguita e accedere a una terapia in grado di preservare la funzione visiva. Un risultato reso possibile dallo screening neonatale eseguito presso il laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere, dove vengono analizzati i campioni provenienti dalle neonatologie pugliesi attraverso tecnologie avanzate di sequenziamento all’interno di un progetto che fa della Puglia un’apripista: il Programma Genoma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Screening neonatale salva bimba di 20 giorni dalla cecità, a Bari esperti da tutto il mondo Bari: salvata dalla cecità a venti giorni di vita grazie allo screening neonatale Ospedale "Di Venere"Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: A soli 20 giorni dalla nascita, una diagnosi precoce ha cambiato il destino di una bambina: senza lo... Neonata salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita: screening precoce da record a BariStoria a lieto fine da Bari: una bambina è stata salvata dalla cecità totale a soli 20 giorni dalla nascita grazie allo screening genomico neonatale... Temi più discussi: Diagnosi precoce del genoma all'ospedale Di Venere: bimba di 20 giorni salvata dalla cecità; Bari, screening genomico neonatale salva la vista a una bambina di 20 giorni; Bari, neonata rischia la cecità: la scoperta che le salva la vista per sempre; Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una neonata: Senza screening sarebbe diventata cieca. Diagnosi precoce del genoma all'ospedale Di Venere: bimba di 20 giorni salvata dalla cecitàLa piccola avrebbe potuto sviluppae una patologia rara che colpisce la retina e compromette progressivamente i fotorecettori, le cellule che permettono di vedere ... baritoday.it Bari, neonata salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita: Merito dello screening genomicoQuello della piccola, nata il 24 febbraio ad Altamura, è il primo caso in letteratura scientifica in cui sono state identificate, in epoca così precoce, due varianti genetiche responsabile di gravi di ... msn.com Una diagnosi precoce resa possibile dallo screening genomico neonatale, consentirà ad una neonata di 20 giorni di iniziare una terapia in grado di preservare la funzione visiva. Lo screening è stato eseguito nel laboratorio di Genetica Medica dell’ospedale - facebook.com facebook