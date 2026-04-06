Neonata salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita | screening precoce da record a Bari
A Bari, una neonata è stata salvata dalla cecità totale a soli 20 giorni dalla nascita grazie a uno screening genomico eseguito nell’ambito del programma
Storia a lieto fine da Bari: una bambina è stata salvata dalla cecità totale a soli 20 giorni dalla nascita grazie allo screening genomico neonatale all'interno del programma "Genoma Puglia": cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie a screening genomico.
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