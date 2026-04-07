Nella notte di Pasquetta, alle 4,14, un terremoto ha interessato il centro di Castelnuovo Valdicecina. L’epicentro si trovava a circa quattro chilometri a est del borgo geotermico, causando paura tra i residenti e il timore di eventuali danni nella zona della Valdicecina. La scossa è stata avvertita in tutta l’area, che si è subito mobilitata per valutare eventuali conseguenze.

CASTELNUOVO VALDICECINA Alle 4,14 della mattina di Pasquetta la terra ha tremato a Castelnuovo Valdicecina, con epicentro a circa quattro chilometri a est del centro abitato del borgo geotermico. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nelle località vicine delle province di Siena e Grosseto, oltre che in Valdicecina. La scossa di magnitudo 3 è stata registrata, come detto, poco dopo le 4 di ieri mattina a una profondità di 8 chilometri. Secondo le prime informazioni l’evento sismico non ha provocato danni a persone o cose. Non si segnalano criticità e la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti. Il sisma è stato rilevato dalle strumentazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ) di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scossa di terremoto nella notte. Paura a Castelnuovo e in tutta la Valdicecina

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