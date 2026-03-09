Terremoto nella notte la scossa sveglia i residenti | paura ma nessun danno

Nella notte, un terremoto ha svegliato molti residenti con un boato improvviso, seguito da tremori ai letti e vetri vibranti. In pochi secondi, diverse persone si sono alzate allarmate, alcune hanno controllato i telefoni, altre sono rimaste immobili nel silenzio, cercando di capire cosa fosse accaduto. Nessun danno è stato segnalato fino a questo momento.

Un boato improvviso, poi il letto che trema e i vetri che vibrano nel silenzio della notte. In pochi secondi molte persone si svegliano di soprassalto, qualcuno controlla il telefono, altri restano immobili cercando di capire se sia davvero successo. Le luci si accendono nelle case e nei palazzi. In diversi quartieri la gente si affaccia alle finestre o si scambia messaggi per chiedere conferma. È stata una scossa breve, ma abbastanza forte da farsi sentire chiaramente. La scossa di terremoto è stata registrata alle 1.28 nella zona del Gargano, con una magnitudo di 3.2. L'epicentro è stato localizzato tra Vico del Gargano e Peschici, a una profondità di circa 35 chilometri.