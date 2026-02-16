Terremoto forte scossa nella notte | grande paura

Una forte scossa di terremoto ha svegliato i residenti nella notte, causando timore tra chi ha sentito il pavimento tremare sotto i piedi. La terra ha vibrato per alcuni secondi, spingendo molte persone a uscire di corsa dalle case, mentre alcune hanno riferito di aver sentito un boato improvviso. La scossa si è verificata alle prime ore, lasciando dietro di sé un senso di inquietudine e paura tra la popolazione.

Un tremore improvviso ha interrotto la notte per pochi secondi, ma in modo distinto, spingendo molte persone a percepire chiaramente il movimento del terreno. In diverse abitazioni sono stati segnalati oscillazioni e un risveglio repentino, con la consueta fase di attenzione immediatamente successiva a un evento sismico. Terremoto nella notte: grande paura. Nelle fasi successive, tra segnalazioni e controlli sui sistemi di rilevazione, sono iniziate le verifiche per definire con precisione intensità e localizzazione della scossa, attraverso il confronto dei dati disponibili sulle principali reti di monitoraggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Terremoto, forte scossa nella notte: magnitudo 5.0

