Nel pomeriggio del 7 aprile 2026, è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.5 lungo la Costa Ionica Crotonese, in provincia di Crotone. La scossa è stata avvertita nella zona, senza segnalare danni a persone o strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi e verifiche sui possibili effetti dell’evento sismico.

Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nel pomeriggio del 7 aprile 2026 lungo la Costa Ionica Crotonese, in provincia di Crotone. La scossa è avvenuta alle 16:18, ora italiana, ed è stata localizzata a una profondità di 32 chilometri, con coordinate geografiche pari a 39.1728 di latitudine e 17.1873 di longitudine. L’evento sismico è stato rilevato e analizzato dalla Sala Sismica dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, che ha confermato l’intensità della scossa. Secondo le prime informazioni disponibili, il sisma non avrebbe provocato danni a persone o edifici. L’episodio rientra nella normale attività sismica che interessa periodicamente l’area della Calabria ionica, una zona caratterizzata da una moderata ma costante attività sismica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia: magnitudo 2.5 lungo la costa

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Il 6 aprile 2009 avveniva il tragico #terremoto dell’ #Aquila, un evento che ha segnato indelebilmente la storia del nostro paese. La scossa di M 6.1 delle 03:32 provocò 309 vittime, 1.600 feriti e almeno 80.000 sfollati. Cosa sappiamo sulla faglia che lo ha gene x.com