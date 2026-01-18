Terremoto | costa garganica lieve scossa a tarda sera Magnitudo 2,6

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 22:58 sulla costa garganica, con epicentro nel mare Adriatico, a circa dodici chilometri da Lesina. La magnitudo è stata di 2,6, senza segnalare danni o conseguenze significative. L’evento è stato registrato dalle apparecchiature sismiche e si inserisce tra le scosse di lieve entità che occasionalmente interessano questa zona.

Il lieve sisma alle 22,58. Registrato con epicentro nel mare Adriatico, costa garganica, a dodici chilometri da Lesina. Magnitudo 2,6. Undici ore prima, più o meno nella stessa zona di mare (immagine tratta da ingv.it) era stato registrato un terremoto di magnitudo 2,4.

