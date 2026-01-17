Nuova scossa di terremoto lungo la costa garganica | epicentro in mare tra Lesina e Torre Mileto

Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi, sabato 17 gennaio, al largo della costa garganica tra Lesina e Torre Mileto. L’evento sismico, con epicentro in mare, è stato avvertito nella zona senza segnalazioni di danni. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla calma e alla prudenza.

Nuova scossa di terremoto oggi, sabato 17 gennaio, al largo della costa garganica tra Lesina e Torre Mileto. La scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 11:56 dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L'epicentro, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9662, 15.4842, è stato localizzato in mare ad una profondità di 2 km, a 16 chilometri di distanza da Lesina e San Nicandro Garganico, a 17 chilometri dalle Isole Tremiti e a 19 chilometri da Poggio Imperiale.

