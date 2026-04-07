Alle 4.32 di questa notte, la zona dei Campi Flegrei a Napoli è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3.6. La scossa ha svegliato i residenti della zona, che si sono trovati a vivere un episodio sismico di certa intensità. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento. La Protezione civile sta monitorando la situazione e proseguono le verifiche nelle aree interessate.

Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria, è stata seguita da una seconda di entità minore. La scossa è stata sentita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni Comuni dell'area Flegrea. L'Ingv comunica che la scossa è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2.4 chilometri: magnitudo 3.6. Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano "ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 del 07042026 (UTC 02:32) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei". 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6

Scossa di terremoto a Napoli alle 4.34, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.

Scossa di terremoto alle Napoli, sisma ai Campi Flegrei in piena notteUna forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a zitella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione la popolazione.

ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

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