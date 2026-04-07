Scossa di terremoto a Napoli alle 4.34 sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, alle 4.34, si è verificata una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. La magnitudo dell’evento è stata valutata in 3.6. La popolazione della zona è stata svegliata dall’evento sismico, che non ha causato danni visibili o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e le eventuali conseguenze del movimento tellurico.

Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria, è stata seguita da una seconda di entità minore. La scossa è stata sentita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni Comuni dell'area Flegrea. L'Ingv comunica che la scossa è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2.4 chilometri: magnitudo 3.6. Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano "ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 del 07042026 (UTC 02:32) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei". 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Scossa di terremoto a Napoli alle 4.34, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6 Scossa di terremoto alle Napoli, sisma ai Campi Flegrei in piena notteUna forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a zitella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione la popolazione. Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei oggi, scossa di magnitudo 2.1 alle 9,59 vicino alla Tangenziale: avvertita a Napoli ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei Temi più discussi: Terremoto tra Siena e Pisa, scossa di magnitudo 3.0. L'evento sismico non ha causato danni; Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina; Forte scossa di terremoto in provincia di Foggia; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore. Scossa di terremoto a Napoli alle 4.34, sisma ai Campi Flegrei in piena notteUna forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a zitella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.34. La prima scossa, sussultoria, è ... ilmattino.it Terremoto in Calabria e Toscana, registrate due scosse di magnitudo di 3.0 e 3.3 all'alba di PasquettaSveglia all'alba per Calabria e Toscana: terremoti magnitudo 3.0 e 3.3. Gli epicentri sono stati registrati uno in mare e uno nell'entroterra ... virgilio.it Scossa di terremoto alle Napoli, sisma ai Campi Flegrei in piena notte - facebook.com facebook Il 6 aprile 2009 avveniva il tragico #terremoto dell’ #Aquila, un evento che ha segnato indelebilmente la storia del nostro paese. La scossa di M 6.1 delle 03:32 provocò 309 vittime, 1.600 feriti e almeno 80.000 sfollati. Cosa sappiamo sulla faglia che lo ha gene x.com