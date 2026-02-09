Incendio nella notte a Secondigliano distrutta storica pizzeria | evacuato un palazzo

Un incendio scoppiato nella notte a Secondigliano ha distrutto una storica pizzeria e causato l’evacuazione di un intero palazzo. Le fiamme sono divampate prima dell’alba in corso Secondigliano, colpendo la pizzeria “Benvenuti al Sud” e un’officina vicina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti e la strada rimane chiusa.

Rogo divampato prima dell’alba in corso Secondigliano a Napoli: gravemente danneggiata la pizzeria “Benvenuti al Sud”, coinvolta anche un’officina. Nessun ferito, fiamme sotto controllo. Una lunga notte di paura ha scosso il quartiere Secondigliano, a Napoli, dove un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino, colpendo una delle attività storiche della zona. Le fiamme hanno interessato la pizzeria “Benvenuti al Sud”, rendendo i locali completamente anneriti e al momento impraticabili. L’allarme è scattato intorno alle 4:40 del 9 febbraio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Secondigliano per domare il rogo. 🔗 Leggi su 2anews.it

