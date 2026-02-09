Incendio nella notte a Secondigliano distrutta storica pizzeria | evacuato un palazzo

Un incendio scoppiato nella notte a Secondigliano ha distrutto una storica pizzeria e causato l’evacuazione di un intero palazzo. Le fiamme sono divampate prima dell’alba in corso Secondigliano, colpendo la pizzeria “Benvenuti al Sud” e un’officina vicina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti e la strada rimane chiusa.

Rogo divampato prima dell’alba in corso Secondigliano a Napoli: gravemente danneggiata la pizzeria “Benvenuti al Sud”, coinvolta anche un’officina. Nessun ferito, fiamme sotto controllo. Una lunga notte di paura ha scosso il quartiere Secondigliano, a Napoli, dove un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino, colpendo una delle attività storiche della zona. Le fiamme hanno interessato la pizzeria “Benvenuti al Sud”, rendendo i locali completamente anneriti e al momento impraticabili. L’allarme è scattato intorno alle 4:40 del 9 febbraio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Secondigliano per domare il rogo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incendio nella notte a Secondigliano, distrutta storica pizzeria: evacuato un palazzo Approfondimenti su Secondigliano Incendio Incendio nella pizzeria al piano terra, evacuato palazzo di 11 piani Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante – Il video Questa mattina alle 4:40, un incendio ha scatenato il caos in una pizzeria di Secondigliano, a Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Secondigliano Incendio Argomenti discussi: Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone; Grosso incendio in un condominio nella notte a Milano: sette persone in ospedale; Incendio di una casa nella notte a Saint-Rhémy-en-Bosses; Incendio nella notte a Badia al Pino, evacuato un appartamento sopra la Casa della Salute. Tre persone intossicate. Incendio in pizzeria a Secondigliano, nessuna traccia di liquido infiammabile: ipotesi incidenteDopo i primi rilievi nella pizzeria Benvenuti al Sud di Secondigliano, colpita da un grave incendio, si propende per la pista del tragico incidente ... fanpage.it Paura nella notte a Secondigliano, in fiamme la nota pizzeria Benvenuti al SudIncendio questa notte alla pizzeria Benvenuti al Sud, sul corso Secondigliano. Per cause ancora da accertare, il locale ha ... internapoli.it Incendio nella notte a Rocca Priora #castellinotizie facebook Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone ift.tt/xha0M3b x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.