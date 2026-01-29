Operaio cade in cantiere Trasportato all’ospedale Bufalini

Un operaio è caduto ieri nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni a Faenza, mentre pioveva. Ha perso l’equilibrio scivolando all’indietro e battendo la testa. I colleghi, dopo averlo visto a terra, hanno chiamato subito i soccorsi. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini per accertamenti. La ricostruzione dei fatti mostra come le condizioni del maltempo abbiano contribuito all’incidente.

Pioveva ed è scivolato nel cantiere all’indietro, battendo la testa. Questa la ricostruzione dei fatti in seguito ai quali nella giornata di ieri intorno alle 14 a Faenza all’interno del Palazzo delle Esposizioni in cui è in corso la riqualificazione degli spazi finanziata con circa 4 milioni di euro di fondi Pnrr, gli operai al lavoro dopo aver visto il loro collega riverso a terra hanno immediatamente allertato i soccorsi. La chiamata al 118 Romagna Soccorso da parte dei colleghi dell’uomo rovinato a terra che aveva battuto forte la testa per terra ha attivato, come di consueto in questi casi, l’ elicottero di emergenza che è decollata dall’Elibase di Ravenna ed in pochi minuti ha raggiunto il centro della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade in cantiere. Trasportato all’ospedale Bufalini Approfondimenti su Faenza Cantiere Grave infortunio sul lavoro, operaio cade da un'impalcatura: trasportato d'urgenza in ospedale Un grave infortunio si è verificato questa mattina a Ravenna, presso la sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Operaio cade dal cestello gru e batte la testa: trasportato in codice rosso in ospedale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Faenza Cantiere Argomenti discussi: Precipita per 6 metri mentre lavora in cantiere: grave operaio; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Operaio cade dall’impalcatura. Paura nel cantiere Rosetti Marino. Il datore di lavoro: Già dimesso; Operaio cade da un’impalcatura e muore a Palermo. Terza vittima sul lavoro in poche ore. Nel cantiere della Tav. Operaio precipita, è graveA Mazzano, in provincia di Brescia, il lavoratore vola giù per cinque metri. Si trovava su un traliccio, sarà verificato il rispetto delle norme di sicurezza. msn.com Mazzano, incidente sul lavoro in un cantiere dell’Alta Velocità: precipita per 5 metri, grave operaioL’uomo si trova ricoverato in ospedale. Sono in corso tutte le verifiche per chiarire le cause dell'accaduto e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza ... msn.com Operaio ubriaco cade da dieci metri e muore: il giudice condanna il datore di lavoro - facebook.com facebook Cade dal tetto mentre rimuove le luminarie di Natale, grave operaio. Infortunio sul lavoro a Sestu per un 34enne #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.